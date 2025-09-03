Venezia, The Voice of Hind Rajab: caos pro-Pal in sala

La politica entra a gamba tesa alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, e non solo fuori, sul red carpet e dintorni. La prima proiezione ufficiale di The Voice of Hind Rajab, in concorso al Lido, è stata accolta da una ovazione record: ben 24 minuti di applausi ininterrotti, con l'intera Sala Grande in piedi e visibilmente commossa.

Un tributo che è andato ben oltre il valore cinematografico dell'opera. Tra il pubblico sventolavano bandiere della Palestina e spiccavano le kefiah, mentre si sono levati cori di 'Free, Free Palestine', trasformando la Mostra in una cassa di risonanza per quella che i proPal definiscono una "richiesta di pace" ma che agli occhi e alle orecchie di molti appare come un attacco frontale Israele. Non è stata, insomma, solo un'anteprima, ma un'onda d'urto emotiva.