Francesca Fagnani, lite con una vigilessa: interviene un custode

Momenti di tensione per Francesca Fagnani, la conduttrice Rai e conduttrice del programma Belve, che si appresta a tornare su Rai 2 con una nuova stagione. La giornalista è stata sorpresa dai paparazzi mentre discuteva in maniera piuttosto accesa con un’agente della polizia municipale nel centro di Roma.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, che dà conto della vicenda con annessi fotografici, l’episodio si è verificato nel quartiere del Ghetto. La Fagnani avrebbe parcheggiato la propria Audi Q5 in una zona a traffico limitato, senza però esporre il contrassegno Ztl necessario. Una dimenticanza che stava per costarle una multa.

La conduttrice, 48 anni, in questi giorni è impegnata con i preparativi del ritorno del suo talk show in prima serata, e l’inconveniente non è certo arrivato nel momento migliore. Quando si è accorta che la vigilessa stava compilando il verbale, la Fagnani avrebbe cercato di far valere le proprie ragioni. "Prima ha parlato in tono deciso, poi ha cercato di smorzare la situazione con una voce più dolce", scrive il settimanale.