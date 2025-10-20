Affari Tuoi, clamoroso, Micaela spiazza tutti: "Figlia d'arte"

Lunedì 20 ottobre , partecipa ad Affari tuoi Mauro, rappresentante dell’Abruzzo, che lavora come macellaio. Il concorrente arriva da Atessa, in provincia di Chieti.In studio lo accompagna la figlia Micaela, "figlia d'arte", anche lei macellaia. seguendo le orme del padre. Mauro ha un altro figlio, Thomas, ed è nonno di due nipotini, Santiago e Benedetta.Per la prima volta, l’anteprima del programma è più lunga e include la presentazione del concorrente, del parente che lo affianca e del numero del pacco scelto, in questo caso il 19. La partita inizia con un pacco blu da 1 euro, ma presto elimina premi consistenti: 15mila, 75mila, 10mila e 30mila euro.

Nonostante un’offerta del Dottore per cambiare il pacco, Mauro rifiuta, deciso a proseguire. Sceglie il pacco 9 della Sardegna, legato al ricordo del padre Mario, che contiene 200mila euro. Tuttavia, accetta un successivo cambio proposto dal Dottore, passando dal pacco 19 al 2, scoprendo poi che nel 19 c’erano solo 200 euro.La partita continua con alti e bassi: Mauro elimina i 20mila e i 100mila euro, ma trova un pacco nero con soli 5 euro, restando in gioco. Con due pacchi rossi rimasti (50mila e 300mila euro), rifiuta un’offerta di 20mila euro, confidando nella fortuna. Grazie a un suggerimento di Stefano De Martino, elimina un altro pacco blu da 5 euro, ma poi perde i 50mila euro. Con solo i 300mila euro ancora in gioco, la speranza svanisce quando anche questo premio viene eliminato. Nella fase finale, Mauro gioca alla Regione Fortunata, puntando 100mila euro sulla Sicilia e 50mila sull’Emilia Romagna, ma il suo pacco contiene solo Gennarino. La regione fortunata era l’Abruzzo, e Mauro e Micaela tornano a casa senza vincite.