Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Affari Tuoi, i vergognosi insulti a Vanessa: "Malattia o no, giochi così..."

venerdì 21 novembre 2025
Affari Tuoi, i vergognosi insulti a Vanessa: "Malattia o no, giochi così..."

1' di lettura

Venerdì 21 novembre, protagonista di Affari Tuoi è Vanessa, 28 anni, impiegata di Nus (Valle d’Aosta), in studio con la madre Lucia. Fidanzata da otto anni con Stefano, carabiniere, presto sposa. Sceglie il pacco 17, che conteneva 50 mila euro.Partita disastrosa fin dall’inizio: primi tiri via 300 mila, 15 mila e 20 mila euro. Rifiuta 22 mila offerti dal Dottore. Poi elimina altri 100 mila e 200 mila. Arriva la gaffe storica: invece di “ringrazio il Dottore, rifiuto” dice “accetto il Dottore, rifiuto l’offerta”. De Martino: “Stasera vai a Nus col notaio”.

Su X partono subito: “Gaffe epica, imbarazzante totale”, “Zero cervello, che figura da provinciale”.Tabellone distrutto, offerta a 5 mila. Vanessa scoppia in lacrime e spiega l’8: a 8 anni ha scoperto il diabete, malattia silenziosa che condiziona tutta la sua vita, ma 8 sono anche gli anni con Stefano e il giorno della sua nascita. Cambia il 17 con l’8. Disastro: 50 mila erano nel 17, nell’8 solo 500 euro. Su X dilagano commenti feroci: “Piangere per il diabete e buttare 50k per un numero è da idioti”, “Emotività trash, melensa da morire”, “Decisione suicida, se li è meritati zero”, “Il Dottore l’ha distrutta, che pena infinita”, “Malattia o no, giocare così è solo stupidità”. Regione Fortunata inutile: Vanessa torna a casa a mani vuote. 

tag
affari tuoi

Le sorelle Affari tuoi, ormone impazzito per le due sorelle: "Dentro e fuori"

Affari Tuoi Affari Tuoi, "niente di più infame": caos dopo la puntata

Affari Tuoi Affari Tuoi, Laura travolta dopo i titoli di coda: "Ancora piange"

ti potrebbero interessare

La vera preoccupazione della sinistra? Sempre la stessa...

La vera preoccupazione della sinistra? Sempre la stessa...

Claudio Brigliadori
La febbre del Natale già contagia le reti

La febbre del Natale già contagia le reti

Klaus Davi
Sergio Caputo: "La musica? Una fase drammatica"

Sergio Caputo: "La musica? Una fase drammatica"

Daniele Priori
Kim Kardashian, filtri e starlette: che orrore All's fair

Kim Kardashian, filtri e starlette: che orrore All's fair

Alessandra Menzani