Affari Tuoi, i vergognosi insulti a Vanessa: "Malattia o no, giochi così..."

Venerdì 21 novembre, protagonista di Affari Tuoi è Vanessa, 28 anni, impiegata di Nus (Valle d’Aosta), in studio con la madre Lucia. Fidanzata da otto anni con Stefano, carabiniere, presto sposa. Sceglie il pacco 17, che conteneva 50 mila euro.Partita disastrosa fin dall’inizio: primi tiri via 300 mila, 15 mila e 20 mila euro. Rifiuta 22 mila offerti dal Dottore. Poi elimina altri 100 mila e 200 mila. Arriva la gaffe storica: invece di “ringrazio il Dottore, rifiuto” dice “accetto il Dottore, rifiuto l’offerta”. De Martino: “Stasera vai a Nus col notaio”.

Su X partono subito: “Gaffe epica, imbarazzante totale”, “Zero cervello, che figura da provinciale”.Tabellone distrutto, offerta a 5 mila. Vanessa scoppia in lacrime e spiega l’8: a 8 anni ha scoperto il diabete, malattia silenziosa che condiziona tutta la sua vita, ma 8 sono anche gli anni con Stefano e il giorno della sua nascita. Cambia il 17 con l’8. Disastro: 50 mila erano nel 17, nell’8 solo 500 euro. Su X dilagano commenti feroci: “Piangere per il diabete e buttare 50k per un numero è da idioti”, “Emotività trash, melensa da morire”, “Decisione suicida, se li è meritati zero”, “Il Dottore l’ha distrutta, che pena infinita”, “Malattia o no, giocare così è solo stupidità”. Regione Fortunata inutile: Vanessa torna a casa a mani vuote.