Belen, "ho preso dei calmanti": affaticata sul palco? Ecco la verità

"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio": Belen Rodriguez lo ha rivelato in un video su Instagram rispondendo alle preoccupazioni dei fan, che nelle scorse ore si erano allarmati per le sue condizioni di salute durante l'intervista all'evento Vanity Fair Stories. Sul palco, infatti, la showgirl argentina era apparsa affaticata e in difficoltà a parlare. Cosa che aveva messo in agitazione i social. Oggi arriva il chiarimento della diretta interessata.
Dietro quel momento di apparente confusione ci sarebbe stata quindi una forte crisi di ansia. "Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro - ha spiegato con voce ferma ma visibilmente emozionata -. E posso garantire che non è vita".
La sera dell'intervista, ha raccontato, si trovava da sola, senza i figli: "Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… Poi ne ho preso un altro e poi un altro. Il risultato è stato un rinco****nimento importante". E ancora: "Non è stato bello per me rivelarmi così". La Rodriguez, a cuore aperto, ha aggiunto: "È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare una presa in giro". In ogni caso, ha sottolineato di aver voluto comunque partecipare all'intervista per un senso di responsabilità verso il lavoro: "Ci tenevo a esserci all'intervista di Vanity perché tante volte ho mancato al lavoro proprio per non presentarmi così", ha detto. E infine ha rivelato: "Mi dispiace, ma ci sto lavorando. Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato".