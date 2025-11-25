Libero logo
Belen Rodriguez non riesce a parlare sul palco: paura per la sua salute

di
martedì 25 novembre 2025
2' di lettura

L'ultima intervista di Belen Rodriguez ha fatto preoccupare i fan. Invitata all'evento di Vanity Fair Stories, la showgirl argentina ha voluto dire la sua dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazioni a Belve a proposito della passata relazione con Stefano De Martino e gli altri suoi ex compagni. Ad attirare l'attenzione del pubblico però non sono state le sue parole ma il modo in cui è apparsa sul palco. "Non sta bene, non riesce nemmeno a parlare", si legge nei commenti sotto i video diventati virali su TikTok e su X.

A Belve, in particolare, la Rodriguez aveva dichiarato di essere stata "manesca" nei confronti dei suoi compagni: "Io ai miei fidanzati li ho menati tutti, quando non capiscono allora passo alle mani. In Argentina le cose si risolvono così". Parole che avevano scatenato la polemica. All'evento, dunque, Belen ha spiegato che si trattava di ironia: "Voglio mettere fine a questa cosa. Io sono sudamericana e ho un'ironia diversa rispetto agli altri, non è mai un 'io li ho menati tutti'". Poi, rivolgendosi al pubblico, ha chiesto in maniera provocatoria: "Alzi la mano chi non è mai stato tradito dal proprio marito o dalla moglie". 

In molti sui social hanno fatto notare che la conduttrice è apparsa un po' affaticata durante l'intervista. Aiutata a sedersi dal presentatore, Belen ha risposto alle domande con molta calma. Poi all'uscita sarebbe stata accompagnata alla macchina a braccetto. "Ma sbaglio o pare rallentata?", si è chiesto un utente su X. Altri, invece, hanno sottolineato che sarebbe stato più saggio interrompere tutto: "Ma nessuno, durante questa intervista, ha pensato che era giusto fermarsi? Non era palesemente in sé e metterla su un palco era l'ultima cosa da fare".

belen rodriguez

