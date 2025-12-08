GialappaShow, il dramma di Valentina Barbieri: "Giorni terribili"

Valentina Barbieri, 30 anni, comica e content creator nota per le sue esilaranti imitazioni di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker su TikTok e per la partecipazione al GialappaShow su TV8, ha preoccupato i suoi follower con un post dall’ospedale.Attraverso le storie Instagram ha condiviso uno scatto dal letto di degenza, spiegando: "Mi dispiace essere così assente, ma sono stati mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto...".

La comica ha raccontato di aver passato "una settimana terribile", tra pianti e preoccupazioni, e di essere stata ricoverata per diversi giorni. "Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui", ha scritto, senza però specificare la diagnosi o la natura del malore.Valentina ha ringraziato i medici e gli infermieri che la stanno seguendo, sottolineando di sentirsi fortunata ad avere accanto il fidanzato Thomas Basilico e le rispettive famiglie. "Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo", ha aggiunto con tono sereno ma commosso.Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Intanto, migliaia di fan hanno invaso i suoi profili con messaggi di affetto e di pronta guarigione, augurandole di tornare presto più forte di prima."Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene", ha concluso la comica.