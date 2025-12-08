Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

GialappaShow, il dramma di Valentina Barbieri: "Giorni terribili"

lunedì 8 dicembre 2025
GialappaShow, il dramma di Valentina Barbieri: "Giorni terribili"

1' di lettura

Valentina Barbieri, 30 anni, comica e content creator nota per le sue esilaranti imitazioni di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker su TikTok e per la partecipazione al GialappaShow su TV8, ha preoccupato i suoi follower con un post dall’ospedale.Attraverso le storie Instagram ha condiviso uno scatto dal letto di degenza, spiegando: "Mi dispiace essere così assente, ma sono stati mesi di fortissimo stress e il mio corpo ha chiesto il conto...".

La comica ha raccontato di aver passato "una settimana terribile", tra pianti e preoccupazioni, e di essere stata ricoverata per diversi giorni. "Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui", ha scritto, senza però specificare la diagnosi o la natura del malore.Valentina ha ringraziato i medici e gli infermieri che la stanno seguendo, sottolineando di sentirsi fortunata ad avere accanto il fidanzato Thomas Basilico e le rispettive famiglie. "Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo", ha aggiunto con tono sereno ma commosso.Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Intanto, migliaia di fan hanno invaso i suoi profili con messaggi di affetto e di pronta guarigione, augurandole di tornare presto più forte di prima."Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene", ha concluso la comica.

tag
gialappashow
valentina barbieri

Altro che patriarcato... GialappaShow, patriarcato? In tv spopola l'uomo zerbino

Dalla Puglia con furore Giulia Vecchio, perché è la comica più contesa

Colpi di genio GialappaShow, il reality dei morti è un capolavoro

ti potrebbero interessare

Ore 14, la mamma di Suamy crolla sull'inviato: "Resterà nella storia della tv"

Ore 14, la mamma di Suamy crolla sull'inviato: "Resterà nella storia della tv"

Rose Villain, "se non fossi nuda": l'ultimo orrore

Rose Villain, "se non fossi nuda": l'ultimo orrore

Jasmine Paolini, imbarazzo da Fazio: "Alcaraz o Sinner?"

Jasmine Paolini, imbarazzo da Fazio: "Alcaraz o Sinner?"

Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"

Al Bano Carrisi, clamorosa sfida ai magistrati: "La casa in cui vivevo"