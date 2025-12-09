Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo colpaccio: che radio si "pappa" Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, mette a segno un altro colpo: RadioMediaset cresce ancora e accoglie nel proprio perimetro Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia. Un’operazione che rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel panorama radiofonico nazionale e ne consolida il ruolo di primo player per ascolti.

L’acquisizione avviene attraverso l’ingresso nel capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e realtà di primo piano nell’organizzazione di grandi eventi musicali, tra cui Battiti Live, format di grande successo trasmesso ogni estate su Canale 5. Un marchio che negli anni ha saputo coniugare musica, territorio e televisione, diventando un appuntamento fisso per il pubblico.