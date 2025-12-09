Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo colpaccio: che radio si "pappa" Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, mette a segno un altro colpo: RadioMediaset cresce ancora e accoglie nel proprio perimetro Radio Norba, storica emittente leader nel Sud Italia. Un’operazione che rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel panorama radiofonico nazionale e ne consolida il ruolo di primo player per ascolti.
L’acquisizione avviene attraverso l’ingresso nel capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e realtà di primo piano nell’organizzazione di grandi eventi musicali, tra cui Battiti Live, format di grande successo trasmesso ogni estate su Canale 5. Un marchio che negli anni ha saputo coniugare musica, territorio e televisione, diventando un appuntamento fisso per il pubblico.
Si apprende che Marco Montrone continuerà a essere una figura centrale nel progetto: manterrà infatti il ruolo operativo e l’incarico di ad di Radio Nordba, avviando una collaborazione diretta con Mediaset. La sua esperienza rappresenta un elemento chiave per accompagnare la nuova fase di integrazione e di sviluppo dell’emittente.
Con Radio Norba, il network di RadioMediaset – che già comprende Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – amplia il proprio raggio d’azione rafforzando il presidio nel Mezzogiorno e consolidando una leadership che si traduce in numeri da primato: il gruppo raggiunge infatti il 42,9% di share nel giorno medio, confermandosi al vertice del mercato radiofonico italiano.