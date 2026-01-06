Libero logo
Francesca Tocca, scivola dalle scale: rovinosa caduta

martedì 6 gennaio 2026
Francesca Tocca, scivola dalle scale: rovinosa caduta

2' di lettura

"Come iniziare il 2026 col botto": la ballerina Francesca Tocca lo ha scritto a corredo di un video pubblicato sui social in cui la si vede cadere rovinosamente a terra dopo essere scivolata dall'ultimo gradino di una scala. La professionista di latino-americano, insomma, ha fatto della sana ironia su se stessa e i suoi seguaci lo hanno apprezzato. 

La 36enne stava sfilando nel bel mezzo di un evento di Capodanno. E per l'occasione indossava un abito prezioso metallizzato oro, attillato, lungo, con una scollatura piuttosto profonda. Poi all'improvviso, mentre posava con eleganza e scendeva le scale del palchetto, Francesca ha perso l'equilibrio ed è caduta. Un momento che all'inizio sembra aver creato una certa preoccupazione ma che poi si è risolto nel migliore dei modi, con la ballerina che ha finito per scherzare in prima persona sull'episodio. Dunque, si è rialzata ed è andata avanti col suo "show" come se nulla fosse accaduto.

E a quel punto anche in platea c'è stata qualche risata. Tra chi ha commentato il video finito online, ecco il maestro Garrison, che si è complimentato con lei; poi Samantha Togni ha lasciato dei cuoricini e delle emoji che ridono. Mentre Giulia Stabile, ballerina di Amici, ha scritto: "ahahah te se ama". Tra i messaggi, è spuntato anche quello del suo ex marito Raimondo Todaro, che ha commentato con una scimmietta che si copre gli occhi imbarazzata. 

francesca tocca

