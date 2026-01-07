Lilli Gruber, il marito Jacques: "Cosa legge ogni sera"

Lei, Lilli Gruber, è nata a Bolzano. Lui, Jacques Charmelot, a Parigi. Sono sposati dal 2000 ma solo da 5 anni vivono insieme, in Italia, e sono in tutto e per tutto una coppia "cosmopolita". Il giornalista francese racconta al Corriere della Sera alcuni aspetti della loro unione, da sempre lontanissima dal gossip e dai riflettori mediatici.
Galeotto fu l'Iran, durante la guerra del 1991 che la conduttrice di Otto e mezzo seguì da inviata. Charmelot era corrispondente di guerra dell’Agence France-Presse. "Situazione molto delicata. Lei aveva girato delle immagini che non si potevano trasmettere, le era stato intimato di lasciare il Paese entro ventiquattro ore. Io parlai con il responsabile iracheno per la stampa straniera, negoziammo. E alla fine lei rimase. 'Mi chiamo Lilli Gruber', mi disse. Io non risposi, ma dentro di me non trovai che queste tre parole: 'Che donna bellissima'".
Poi la Gruber lo invitò a cena: "Se il mio primo pensiero era stato per la sua straordinaria bellezza, poco per volta scoprii anche una donna di grandissima onestà intellettuale e capace di una disciplina ferrea, cosa per me importante perché qualche volta io tendo a rilassarmi troppo. Lilli va in onda tutti i giorni e sa qual è il suo faro?".
Ecco il colpo di scena: "La Costituzione. Lei legge sempre il testo della Costituzione, si lascia guidare da queste regole che non sono negoziabili. Dopo la sua bellezza quello che ancora oggi mi colpisce è il suo coraggio. Personale, professionale, politico. Non si lascia intimidire da niente, neanche dagli insulti e dalle minacce che riceve puntualmente per la sua fermezza in trasmissione".
Per la convivenza fu decisivo il Covid: "Era il 2020, io mi trovavo negli Stati Uniti per girare un documentario. Mi chiamò Lilli: 'Amore, devi tornare, stanno per chiudere gli aeroporti'. Io avevo una trasferta a Boston l’indomani, dissi che non potevo. Allora lei, ferma, replicò: 'Jacques, devi tornare e basta'. Quando mi chiama 'Jacques' vuol dire che non si discute. Così tornai".