Lilli Gruber, il marito Jacques: "Cosa legge ogni sera"

Lei, Lilli Gruber, è nata a Bolzano. Lui, Jacques Charmelot, a Parigi. Sono sposati dal 2000 ma solo da 5 anni vivono insieme, in Italia, e sono in tutto e per tutto una coppia "cosmopolita". Il giornalista francese racconta al Corriere della Sera alcuni aspetti della loro unione, da sempre lontanissima dal gossip e dai riflettori mediatici.

Galeotto fu l'Iran, durante la guerra del 1991 che la conduttrice di Otto e mezzo seguì da inviata. Charmelot era corrispondente di guerra dell’Agence France-Presse. "Situazione molto delicata. Lei aveva girato delle immagini che non si potevano trasmettere, le era stato intimato di lasciare il Paese entro ventiquattro ore. Io parlai con il responsabile iracheno per la stampa straniera, negoziammo. E alla fine lei rimase. 'Mi chiamo Lilli Gruber', mi disse. Io non risposi, ma dentro di me non trovai che queste tre parole: 'Che donna bellissima'".