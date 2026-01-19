Libero logo
Affari Tuoi, Herbert Ballerina sbrocca: "Giorgio, cambia canale"

lunedì 19 gennaio 2026
2' di lettura

La puntata di Affari tuoi trasmessa domenica 18 gennaio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata illuminata dal solito Herbert Ballerina, il pacchista cult che trasforma ogni apparizione in uno spettacolo comico a sé stante.Il divertimento parte subito: De Martino nota il cappotto nuovo sfoggiato da Herbert e lo punzecchia: "Ti sta stretto, sei ingrassato!". Herbert, imperturbabile, si piazza al centro dello studio per lanciare la sua ultima "invenzione sanitaria": "Ho inventato i cardiocchiali, con le lenti coperte, così occhio non vede e cuore non duole".

Una gag demenziale che strappa risate allo studio intero. De Martino, fingendosi imbarazzato, si rivolge all’hater di turno: "Giorgio, ti chiedo scusa" per il livello della battuta.Il momento clou arriva dopo un tiro sfortunato che porta al pacco da zero euro: lo studio esplode in un ballo collettivo e Herbert si scatena nel suo classico show da ballerino improvvisato, goffo e irresistibile. Al termine, dedica ironica all’hater: "Ciao Giorgio, spero che questa sera tu abbia cambiato canale".T

ra una battuta e l’altra, Herbert mantiene alto il tono leggero, contrastando la tensione della partita di Ilaria (insegnante di sostegno calabrese) e della sorella Daniela. Le sue invenzioni assurde, i balletti e le frecciatine a Giorgio consolidano il suo ruolo di mascotte del programma, capace di regalare sorrisi anche nei momenti più tesi.La serata si chiude con la vincita di 75mila euro per le concorrenti, ma è Herbert – con i suoi "cardiocchiali" e i suoi passi goffi – a lasciare il ricordo più vivido e divertente della puntata.

affari tuoi

