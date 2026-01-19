Stefano De Martino, le vecchie ostilità col padre. Ma poi... la storia del loro rapporto

Un lutto profondo quello che ha colpito Stefano De Martino: suo papà Enrico si è spento questa mattina, lunedì 19 gennaio, all'età di 61 anni. Il rapporto tra i due era diventato forte e solido col tempo, soprattutto dopo la nascita del figlio di Stefano, Santiago. I due, uniti dalla grande passione per la danza, in passato avevano avuto qualche ostilità legata proprio al mondo del ballo. Enrico De Martino, ex ballerino professionista, aveva cercato di far desistere il figlio molte volte quando era ancora un ragazzo. Lo stesso conduttore ne ha parlato qualche tempo fa a Cinque minuti, nello studio di Bruno Vespa, su Rai 1: "Non voleva farmi ballare".

A tal proposito, anche Enrico aveva detto la sua in un'intervista al Corriere della Sera: "È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere". Lui, in particolare, smise di danzare quando scoprì che la sua compagna e attuale moglie era incinta di Stefano.