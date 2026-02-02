Libero logo
La Pennicanza, Fiorello scatenato: "Il crocifisso con Ignazio La Russa"

di
lunedì 2 febbraio 2026
2' di lettura

Il Fiorello show di oggi, a 'La Pennicanza', non poteva ignorare il caso del momento dell'affresco dell'angelo con il volto della premier Giorgia Meloni scoperto nella a Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Nella puntata, in onda dalle 13.45 su Rai Radio2, lo showman racconta, con la solita ironia: "Sono andato lì di persona e non ci potevo credere: c'era la fila! All'inizio ho pensato: 'Guarda quanta gente che vuole pregare…'. Macché! Erano tutti in fila per vedere l'angelo Meloni! C'era gente inginocchiata sotto l'affresco: 'Ti prego, leva le accise…', 'Fammi arrivare la pensione…'. Ma nessuno ha notato che lì vicino c'era un crocifisso… con la faccia di La Russa!". 

Fiorello poi 'chiama' direttamente Bruno Valentinetti, l'artista autore del ritratto nell'occhio del ciclone: "Ero posseduto - spiega allo showman il presunto restauratore in un'esilarante gag -. Dormivo e mi è apparsa la Meloni in sogno, vestita di bianco…sembrava la Madonna di Fatima! Mi diceva: 'Bruno, dipingi l'angelo a mia immagine…mettigli la mia faccia…'. La mano andava da sola! Oddio, la risento…'Bruno, dirigiti alla Cappella Sistina…ci sono due col dito, uno ha la barba…'. No, la Cappella Sistina no! Chiamatemi un esorcista!".

Anche oggi, però, l'apertura di puntata è dedicata al ciclone Harry. Fiorello si fa più serio: "Teniamo sempre accesi i riflettori su Sardegna, Calabria e soprattutto sulla Sicilia, Niscemi in particolare - le parole di Fiorello -. Cateno De Luca ha proposto un'idea: subito 50 milioni per acquistare le case sfitte… così si potrebbero utilizzare per accogliere chi è in difficoltà. È un'idea da valutare, da vedere bene dal punto di vista burocratico, certo… ma potrebbe essere interessante".

In chiusura torna l'ironia, la più classica sulla Capitale: "La Fontana di Trevi da oggi è a pagamento! Si prevedono 6,5 milioni di incassi all'anno… ma io dico: perché non mettiamo una Fontana di Trevi in ogni città d'Italia? È una grandissima idea!", conclude.

Angelo Meloni, indiscrezioni: il parroco rischia il posto

Daniele Micheletti rischia l'allontanamento. Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, di cui è responsabile, ...
