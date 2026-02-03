Sanremo, Carlo Conti porta all'Ariston il chiacchierato Can

Dopo l’annuncio di Laura Pausini co-conduttrice di tutte le sere insieme a Carlo Conti, e Achille Lauro, presentatore della seconda sera, arriva il macho. Non un macho qualsiasi, ma Sandokan. Il 24 febbraio l’attore turco Can Yaman, volto di Sandokan in un recente sceneggiato Rai campione d’ascolti, sarà sul palco durante la prima giornata di Sanremo: il pubblico femminile gradirà parecchio la scelta di Conti.
Qualche settimana fa si era diffusa la notizia del suo arresto a Istanbul per droga, ma lui ha smentito con estrema tranquillità: «La polizia è arrivata per un normale controllo: c’erano circa 75 agenti che hanno perquisito tutti. Mi hanno fermato perché sono famoso, ma non hanno trovato nulla su di me. È normale. Ho fatto tutti i test richiesti, consegnato il telefono con password e codice, prelevato un campione di capelli e fatto gli esami del sangue. Poi mi hanno lasciato andare. Non c’è stato alcun arresto. Voglio correggere questa versione». Dunque, tutto a posto.
Nessuna ombra sull’attore turco: Carlo Conti spera naturalmente nel botto di telespettatori dato che Yaman, nel finale di Sandokan, aveva ottenuto 4.116.000 pari al 25.4% di share. Attualmente è impegnato, per la prima volta, in Spagna nelle riprese della serie El laberinto de las mariposas, un thriller romantico, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Prossimamente tornerà sul set per la seconda stagione di Sandokan. E ora ci possiamo concentrare sulle canzoni. Dopo l’annuncio dei duetti per la serata cover, gli equilibri si sono rimescolati. Per i bookmaker vola Serena Brancale che, venerdì 27, porterà sul palco dell’Ariston la sua versione di Besame Mucho insieme a Delia e Gregory Porter. La quota per la vittoria dell’artista pugliese è crollata da 16 a 3,50 su Sisal; seguono Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, dati a 6,50 su Snai, stessa valutazione assegnata all’emergente rapper Sayf, al suo debutto al Festival. Snobbati dagli analisti, invece, Fulminacci e Ditonellapiaga (offerti a 15) nonostante siano tra i più apprezzati dopo i primi ascolti.