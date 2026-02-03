Sanremo, Carlo Conti porta all'Ariston il chiacchierato Can

Dopo l’annuncio di Laura Pausini co-conduttrice di tutte le sere insieme a Carlo Conti, e Achille Lauro, presentatore della seconda sera, arriva il macho. Non un macho qualsiasi, ma Sandokan. Il 24 febbraio l’attore turco Can Yaman, volto di Sandokan in un recente sceneggiato Rai campione d’ascolti, sarà sul palco durante la prima giornata di Sanremo: il pubblico femminile gradirà parecchio la scelta di Conti.

Qualche settimana fa si era diffusa la notizia del suo arresto a Istanbul per droga, ma lui ha smentito con estrema tranquillità: «La polizia è arrivata per un normale controllo: c’erano circa 75 agenti che hanno perquisito tutti. Mi hanno fermato perché sono famoso, ma non hanno trovato nulla su di me. È normale. Ho fatto tutti i test richiesti, consegnato il telefono con password e codice, prelevato un campione di capelli e fatto gli esami del sangue. Poi mi hanno lasciato andare. Non c’è stato alcun arresto. Voglio correggere questa versione». Dunque, tutto a posto.