Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

"Quando ho capito che ce l'avevo fatta? Mai! Guardando il mio conto corrente, ho capito che è cambiato qualcosa dai giorni degli inizi in radio a oggi. Ma dentro sono rimasto lo stesso e credo che sia la mia fortuna: la normalità. Qualcuno dice che sono troppo normale, ma io sono così". Carlo Conti per la prima volta è ospite di Verissimo e si racconta a Silvia Toffanin in una lunga intervista-ritratto, che spazia dall'affetto per la mamma Lolette, che "fece mille lavori" pur di tirarlo su, rimasta vedova quando lui aveva 18 mesi, all'amore per la moglie Francesca Vaccaro e per il figlio Matteo, dal lavoro in banca alla scelta di mollare il posto fisso per seguire le sue passioni, fino alle soddisfazioni raccolte in quarant'anni di carriera in Rai.
Un percorso in cui si sono stati "alti e bassi, certo. Capita che tu debba fare un programma e poi ti non ti richiamano e c'è un altro, ma la cosa più importante è che ho fatto tutto naturalmente, con unico riferimento che è il pubblico, dico grazie al pubblico che mi ha portato dove sono arrivato", sottolinea il direttore artistico e conduttore di Sanremo. Rimpianti? "Non si può vivere di rimpianti: capita di sbagliare un programma, ma in quel momento eri convinto di fare la cosa giusta. L'importante è che ogni esperienza serva a migliorarsi, a crescere e a non ripetere gli errori, anche se poi capita di rifarli". Le critiche? "Le vivo in maniera serena, sta nel gioco delle parti: la cosa più importante è il pubblico", ribadisce. Dopo il diploma, ricorda Conti, "casualmente vinsi un concorso in banca. Facevo analisi di bilancio, una cosa noiosissima... Poi un giorno, a Firenze, in piazza della Libertà, alle 7.30, pensai: perché tutti i giorni devo fare una cosa che non mi piace? E mi licenziai. Il problema era dirlo a mia madre: quando lo ha saputo è svenuta". Le esperienze da deejay nelle radio locali e nazionali, poi la tv: "Capii che qualcosa era cambiato quando feci In bocca al lupo, nel preserale, e qui cercarono di batterlo con Passaparola", condotto da Gerry Scotti.
Verissimo, Valeria Graci: "Magico, chi è il mio nuovo compagno"“La vita torna a sorprenderti. È stato così col mio attuale compagno. Quando pensi non ci sia pi&ugr...
"Per la stampa io e Gerry siamo stati contro, ma tra noi c'è sempre stato grande rispetto e grande amicizia, come credo ci debba essere tra tutti noi che facciamo questo mestiere. Una delle gioie è stata avere Gerry e Antonella Clerici accanto a me l'anno scorso nella prima serata di Sanremo". "Soddisfatto" della sua carriera, Conti sottolinea di non aver "mai rincorso nulla, sia a livello professionale che personale. Sono diventato papà a 50 anni, e sono contento così. È arrivato con la persona giusta al momento giusto". Con la moglie Francesca, ricorda, "abbiamo vissuto una prima fase di tira e molla. Non ero pronto, poi grazie alla complicità di Antonella Clerici le ho chiesto di sposarmi. Tra noi c'è molta complicità e soprattutto ci piacciono le stesse cose, ci piace la normalità: uno dei momenti più belli è quando andiamo insieme a fare la spesa al supermercato", racconta ancora.
I sogni per il futuro? "Per fortuna no, non vivo di sogni, ho lasciato che ogni cosa arrivasse in maniera naturale, che la meritassi, la ottenessi in maniera onesta e rispettosa nei confronti miei e del pubblico". E tra dieci anni? Conti non ha dubbi: "Mi vedo un po' in relax, a fare ogni tanto qualcosa in tv se il pubblico lo vorrà e a godermi il più possibile la famiglia".