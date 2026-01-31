Sanremo 2026, Silvia Toffanin da Carlo Conti? Rumors clamorosi

Da Sanremo a Verissimo, da Verissimo e Sanremo? Carlo Conti sarà ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin - su Canale 5 - domani, domenica 1 febbraio. E questa trovata della padrona di casa ha subito scatenato un tam-tam impazzito. Che sia il preludio per una clamorosa presenza di Silvia Toffanin sul palco più famoso d'Italia? A smentire queste voci ci ha pensato il diretto interessato.
“Stavamo facendo delle illazioni e dicevamo che se vai da Toffanin sicuramente lei poi sarà ospite a Sanremo”, lo ha stuzzicato Fiorello nel corso dell'ultima puntata de La Pennicanza. "No, no, non c’entra niente, è un invito che avevo ricevuto già da tanto tempo. Lo so che state facendo delle illazioni, ma credetemi questa cosa non c’entra assolutamente niente con Sanremo”, la replica di Carlo Conti.
“A te poi lo sai che lo direi. Perché mi fido.. tu se sai una cosa non la dici a nessuno”, ha poi aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo. “Sei un bugiardo”, la replica stizzita di Carlo Conti. L’ospitata di Carlo Conti a Verissimo, in onda domenica 1 febbraio alle 15.30 su Canale 5, si svolgerà in diretta concorrenza con i programmi di Rai 1, in particolare Domenica In.