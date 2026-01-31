Sanremo 2026, Silvia Toffanin da Carlo Conti? Rumors clamorosi

Da Sanremo a Verissimo, da Verissimo e Sanremo? Carlo Conti sarà ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin - su Canale 5 - domani, domenica 1 febbraio. E questa trovata della padrona di casa ha subito scatenato un tam-tam impazzito. Che sia il preludio per una clamorosa presenza di Silvia Toffanin sul palco più famoso d'Italia? A smentire queste voci ci ha pensato il diretto interessato.

“Stavamo facendo delle illazioni e dicevamo che se vai da Toffanin sicuramente lei poi sarà ospite a Sanremo”, lo ha stuzzicato Fiorello nel corso dell'ultima puntata de La Pennicanza. "No, no, non c’entra niente, è un invito che avevo ricevuto già da tanto tempo. Lo so che state facendo delle illazioni, ma credetemi questa cosa non c’entra assolutamente niente con Sanremo”, la replica di Carlo Conti.