Sinner, lo sfogo di Laura Pausini: "Prendete Jannik...", valanga di fango

Nessuno è profeta in patria, dicevano gli antichi romani. E lo conferma anche Laura Pausini: anche lei, come Jannik Sinner, più vince e più viene massacrata. Carlo Conti l'ha voluta sul palco del Festival di Sanremo, lo stesso che l'ha lanciata giovanissima nel mondo della canzone italiana. L'ha scoperta Pippo Baudo, il primo che ha chiamato quando il conduttore e direttore artistico l'aveva invitata. "Cosa stai aspettando. Sei pronta, lo sai che te lo dico da un po'", le disse SuperPippo, scomparso lo scorso agosto.

Intervistata da Leggo, la popstar romagnola, una delle voci italiane più conosciute al mondo, parla delle critiche ricevute per la cover di Due vite di Marco Mengoni: "Ha fatto più rumore il contenuto negativo di pochi post rispetto a tutto il resto. Ma succede sempre così. Un po' mi ha fatto male. Però c'è una cosa fondamentale: Marco è contento. E se l'artista che omaggio è felice, io sono felicissima. Devo imparare a concentrarmi su questo".