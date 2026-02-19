Libero logo
Fiorello, altra frecciata a Pucci: "Come rosicano"

giovedì 19 febbraio 2026
Botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo le dichiarazioni di quest'ultimo a Striscia la Notizia, arrivano le parole dello showman. Accade durante La Pennicanza in onda giovedì 19 febbraio. "Ho perso tutte le amicizie, ce l’hanno tutti con me. Prima facevo monologhi su Rai1, battute… nessuno diceva niente. Da quando faccio 'La Pennicanza' ho una lista di persone che non mi parleranno più".

Poi l'affondo: "Se anche i comici, o pseudo-comici, non mi parlano più, vuol dire che sono entrato ufficialmente nella lista degli stand-up comedian - ha spiegato Fiorello con chiaro riferimento a Pucci - Far inca*** uno che fa il mio stesso mestiere è medaglia d'oro, kiss my ass". E ancora: "Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo". La querelle è nata dall'imitazione fatta da Fiorello.

Imitazione su cui Pucci si è espresso proprio ai microfoni del tg satirico di Canale 5: "Ha coronato la sua carriera facendo la mia imitazione. Simpaticissimo. Dai Fiore, non mollare, svegliati tutte le mattine alle quattro, goditi un po' di più la vita". Pucci è stato al centro del dibattito dopo la sua decisione di fare un passo indietro sulla sua co-conduzione a Sanremo. Una decisione necessaria dopo gli attacchi ricevuti da Pd e compagni.

Claudio Brigliadori