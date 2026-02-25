Libero logo
Sanremo 2026, Achille Lauro e Pilar Fogliati: tam tam impazzito dall'Ariston

mercoledì 25 febbraio 2026
Sanremo 2026, Achille Lauro e Pilar Fogliati: tam tam impazzito dall'Ariston

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, stasera, si esibiranno 15 artisti in gara nella categoria Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio le performance. Alla fine, verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento.

Spazio anche alle Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli: si esibiranno 4 artisti, suddivisi in due sfide dirette. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio voteranno le canzoni.

I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accederanno alla terza serata. I co-conduttori accanto a Carlo Conti saranno Achille Lauro, ormai della kermesse, che lo scorso anno aveva cantato Incoscienti giovani, l’attrice tra le più apprezzate del paese Pilar Fogliati (Follemente) e il comico Lillo. Bresh (che lo scorso anno era tra i Big) si esibirà Live in Piazza Colombo.
 

