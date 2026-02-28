Sanremo 2026, il sospetto su Stefano De Martino: "Rendere le cose più facili"

"Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo". Lo ha annunciato Carlo Conti, raggiungendo De Martino in platea all'Ariston. "È un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, voglio ringraziare la Rai, e ora testa bassa e pedalare", il commento di De Martino, emozionato.

Intanto sui social i telespettatori si sono emozionati al pensiero di vedere Stefano De Martino alla conduzione del Festival: "Comincio a pensare che quest’anno hanno fatto un festival 'al ribasso' per rendere le cose più facili a De Martino prossimo anno, e ci starebbe pure", "Quindi confermate Emma, Annalisa e Alessandra Amoroso per l’anno prossimo, CI PIACE", "Secondo me De Martino non ha (o non ha ancora) né l’esperienza né il carisma per condurre un Sanremo. Ma sarò felice di essere smentito", "DE MARTINO IO CREDO IN TE SO CHE SCEGLIERAI LA CANZONE CHE TI MANDERÀ RUGGERO TI PREGO", "Ovviamente con De Martino conduttore e direttore artistico di #Sanremo2027 Emma sarà in gara e Maria De Filippi sicuramente avrà qualche ruolo", "De Martino prossimo conduttore di Sanremo. Si va verso Gennarino direttore artistico".