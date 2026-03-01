Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Iran, il dramma di Big Mama in diretta: "Missili sulla testa, aiutateci"

domenica 1 marzo 2026
Iran, il dramma di Big Mama in diretta: "Missili sulla testa, aiutateci"

1' di lettura

Non c'è solo il ministro della Difesa Guido Crosetto tra gli italiani rimasti bloccati nell'inferno del Medio Oriente, nel bel mezzo dell'attacco militare degli Stati Uniti e di Israele all'Iran che ha portato alla morte dell'ayatollah Ali Khamenei

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. - è il drammatico appello della rapper napoletana Big Mama, in un video sul suo profilo Instagram -. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". L'artista è bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo dopo l'attacco a Teheran.

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voli

Il ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, mom...

"Il mio volo - dice - è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell'hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi". 

tag
guido crosetto
big mama
iran
dubai

Lacrime italiane Iran, il titolo allucinante del Fatto quotidiano in prima pagina

L'altra posta in gioco Il commercio mondiale appeso a Hormuz

Teheran nei secoli Iran, le radici storiche della teocrazia colpita al cuore

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, le pagelle: il vero vincitore non è solo Sal Da Vinci

Sanremo 2026, le pagelle: il vero vincitore non è solo Sal Da Vinci

Fabrizio Biasin
Sanremo, tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Sanremo, tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Fabrizio Biasin
Sal Da Vinci, un inno per il... "Sì"

Sal Da Vinci, un inno per il... "Sì"

Brunella Bolloli
Sanremo, il bacio saffico sul palco fa agitare soltanto i soloni progressisti

Sanremo, il bacio saffico sul palco fa agitare soltanto i soloni progressisti

Alberto Busacca