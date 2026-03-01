Iran, il dramma di Big Mama in diretta: "Missili sulla testa, aiutateci"

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo . - è il drammatico appello della rapper napoletana Big Mama , in un video sul suo profilo Instagram -. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". L'artista è bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo dopo l'attacco a Teheran.

Non c'è solo il ministro della Difesa Guido Crosetto tra gli italiani rimasti bloccati nell'inferno del Medio Oriente, nel bel mezzo dell'attacco militare degli Stati Uniti e di Israele all' Iran che ha portato alla morte dell'ayatollah Ali Khamenei .

"Il mio volo - dice - è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell'hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi".