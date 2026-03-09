Affari Tuoi, Fabio sconcertante: "Un incapace", insulti dopo la puntata

Fabio, agro-meccanico piemontese, accompagnato dalla sorella Elena, è stato il protagonista sfortunatissimo della puntata di Affari Tuoi dell'8 marzo. La partita parte malissimo: via subito premi alti come 100mila, 50mila e 300mila euro.

Accetta un cambio dal Dottore (nel suo pacco c'era 1 euro), ma continua a sbagliare scelte.Rifiuta offerte multiple (18mila, 20mila, poi solo 6mila euro), punta ostinatamente sul proprio pacco ("per due volte ho beccato il 2 prima, me lo tengo") e trova nel suo 200mila euro, che però perde con i tre tiri finali: esce il Pacco Nero da 20mila, poi 30mila e ultimo colpo fatale altri 20mila. Arriva alla Regione Fortunata, ricorda il consiglio della fidanzata Gloria ("di' il Molise") e lo sceglie, ma sbaglia: non è quella giusta (avrebbe vinto 100mila se fosse stata la Valle d'Aosta). Finisce con Gennarino, a mani vuote.

La prestazione è stata un disastro continuo: scelte ostinate, rifiuti di offerte sicure e errori clamorosi che hanno fatto evaporare premi sostanziosi. Molti su X lo hanno massacrato: "un disastro totale, non ne ha azzeccata una", "sfigatissimo, ma anche testardo da far paura", "ha buttato via 200mila per orgoglio, che incapacità", "povero Fabio, ma se li meritava zero con 'ste scelte", "serata nera, sembrava ipnotizzato dai pacchi bassi".