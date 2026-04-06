Affari Tuoi, lo sconcertante attacco a Martina: "Sei teatrale"

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 5 aprile 2026, giorno di Pasqua, la protagonista è stata Marina, una fioraia lucana arrivata in studio con il compagno Brian, suo futuro marito. La concorrente ha vissuto una partita ricca di emozioni e colpi di scena, partita dal pacco numero 19, che per lei ha un valore personale molto forte.Accanto a Stefano De Martino c’era come sempre Herbert Ballerina, ma questa volta è stato proprio il conduttore a prendersi la scena durante il celebre passo a due. Quando è partita la musica di Dirty Dancing, Herbert si è preparato al centro, ma Stefano è intervenuto all’ultimo, chiudendo la coreografia con la famosa presa iconica e lasciando Herbert un passo indietro.

Tra le risate del pubblico, De Martino ha scherzato: “Mi devi 50 euro”.La giocata di Marina ha alternato alti e bassi: dopo un inizio positivo con i 2.000 euro di Gennarino, sono usciti i 100.000 e i 500.000 euro, facendo tremare lo studio. Nonostante diverse offerte del Dottore (fino a 40.000 euro), la fioraia ha deciso di continuare, spinta anche dal ricordo del suo migliore amico scomparso in un incidente in moto, al quale erano legati i numeri 19 e 17. Alla fine ha rischiato fino in fondo: nel pacco 17 sono usciti solo 20 euro, permettendole di portare a casa 75.000 euro più i 2.000 di Gennarino.In studio l’emozione è stata palpabile, con Stefano De Martino visibilmente commosso. Su X però non sono mancati commenti negativi su Marina: molti utenti l’hanno trovata “troppo emotiva e teatrale”, altri hanno criticato le sue scelte definendole “azzardate e poco razionali”, mentre qualcuno ha parlato di “partecipante noiosa che ha allungato inutilmente la puntata”.