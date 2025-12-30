Il Volo, i tre tenorini meglio del Circo

CHI SALE (Il Volo - Tutti per uno) La replica dello spettacolo dei ragazzi de Il Volo su Canale 5 arriva a battere (in termini di share) il Festival del Circo di Montecarlo su Rai1 nel prime time di sabato. 17.4% per Il Volo-Tutti per uno: Viaggio nel tempo con punte vicine al 20% per la terza e ultima serata-evento girata a Palazzo Te a Mantova e trasmessa in prima tv lo scorso giugno, quando segnò il 17.2%. Questi dati ci confermano che la popolarità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è costantemente in crescita e che le loro interpretazioni contemporanee di arie e brani lirici sono perfettamente adattabili a qualsiasi atmosfera. Punte superiori al 20% di share in Sicilia, Abruzzo ed Emilia-Romagna così come tra il pubblico over 60, che in questo periodo di Feste è il punto di forza di Canale 5. Snobbati da buona parte dell’establishment in Italia, sulla scia tracciata da Pavarotti e poi da Bocelli, i tre contano invece su una forte notorietà in Sud America e negli Usa. Ma riescono a essere in voga anche tra i millennial grazie alla loro costante presenza social.