Ranucci, la ex denuncia Lavitola: "Io minacciata e pressata per non farmi parlare coi giudici"

Mattina presto, piazzale Clodio, Roma: una donna minuta e bionda fa il suo ingresso da un’entrata secondaria in Tribunale e deposita personalmente presso l’ufficio ricezione atti una querela. La seconda, dopo quella per maltrattamenti famigliari. Questa volta la denuncia è per minacce gravi ai suoi danni e dei suoi due figli minorenni e per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, un’ipotesi che non coinvolge solo Lavitola, ma «chiunque altro abbia agito in concorso» con lui. È quanto successo ieri nella Capitale, lontano dagli occhi indiscreti dei cronisti che a quell’ora non sono ancora arrivati in zona. Per fortuna c’eravamo noi e abbiamo potuto sbirciare l’atto prima del suo deposito, durante un rapido caffè. La denunciante è Natalia Potenza, ex convivente del faccendiere più celebre del momento, quel Valter Lavitola che ha ammesso di avere ideato l’attentato contro l’«amico fraterno» Sigfrido Ranucci. La donna si è rivolta ai magistrati perché si sente minacciata e sotto pressione, pressata dagli avvocati e dai famigliari dell’ex compagno in un momento della sua vita in cui ha deciso di voltare pagina. Dopo avere appreso dell’ennesimo tradimento, a metà agosto aveva fatto il grande passo, chiudendo le comunicazioni con il faccendiere in carcere e annunciando ai suoi avvocati che avrebbe cambiato legale. Una mossa propedeutica alla svolta. Infatti, con il nuovo difensore, Giuseppe Cavallaro, ha cominciato una certosina ricostruzione degli aspetti più oscuri della precedente vita con il suo ex. Un lavoro di scavo che ha portato all’audizione fiume di 10 ore resa il 12 settembre scorso, davanti al pm Edoardo De Santis.

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IL PRESTITO IN CARCERE Ma l’avvicinamento a quella data non era stato per nulla banale, come ha messo nero su bianco la donna nella sua querela. In quindici anni di vita insieme e di gestione condivisa del ristorante Cefalù, la Potenza assicura di essere «venuta a conoscenza di fatti, rapporti e circostanze direttamente rilevanti per le indagini in corso». Ma, proprio per questo suo prezioso bagaglio di conoscenze e «in ragione della collaborazione prestata all’autorità giudiziaria», l’imprenditrice avrebbe «subito una serie di condotte di pressione, intimidazione e condizionamento», a suo giudizio, «insidiose e meritevoli di un approfondimento giudiziario». In alcuni casi le sollecitazioni non sarebbero arrivate direttamente da Valter, ma sarebbero state veicolate attraverso i suoi difensori. Nell’atto la Potenza cita la sequenza di lettere che Lavitola le ha inviato dal carcere. La prima arriva il 16 agosto e, pur contenendo già «imposizioni, istruzioni e richieste», in essa Lavitola tenta di rassicurare la compagna dicendole che «sarebbe andato tutto bene». Nella stessa missiva, tuttavia, chiede già di versare settimanalmente al figlio di primo letto, Giuseppe, la somma di euro 100 a settimana. Ma invita l’allora convivente a non preoccuparsi delle spese legali, perché avrebbe provveduto personalmente.

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Il 18 agosto 2026, contraddicendosi, ordina, invece, di consegnare 1.500 euro al suo difensore, come secondo acconto della parcella. Nella lettera del 24 agosto 2026 avrebbe mostrato di essere informato del cambio di difensore e di conoscere il nome del nuovo legale. «Una circostanza piuttosto singolare dato che la nomina dell’avvocato era rimasta notizia assolutamente riservata, ma che, oggi, leggo come una dimostrazione da parte del signor Lavitola del fatto che lui, nonostante la carcerazione, riusciva ad avere notizie sul mio conto», denuncia la Potenza. E soggiunge: «Nella medesima lettera diceva inoltre che, per la mia sicurezza e per quella dei bambini, sarebbe stato necessario andare via da Roma e, addirittura, dall’Italia, indicandomi il Brasile o l’Argentina come possibili destinazioni». A colpire la querelante è l’utilizzo di espressioni come «sicurezza» ed «espatrio». Ad angosciare ulteriormente la quarantasettenne argentina sarebbe stato il tentativo dell’ex compagno di scaricare su di lei la «responsabilità dell’eventuale permanenza in carcere», nel caso non avesse accettato di far scontare all’uomo la detenzione nel loro appartamento di Monteverde Vecchio: «Se ti senti disturbata dalla mia presenza, puoi sempre scrivere la revoca degli arresti domiciliari e mi riportano in cella», propone il detenuto, senza trovare un accordo. Il 26 agosto Lavitola prova ad aggirare l’ostacolo e scrive a uno dei dipendenti del ristorante, Carmine Palestini, definendo la Potenza «non lucida e consigliata male», una che «rischia di fare disastri». Il 30 agosto cambia registro e sceglie un «tono vittimistico»: «Mi hanno detto di non scriverti e parlare solo con il tuo avvocato, ma io non riesco». La ricostruzione prosegue: «Nella stessa lettera mi rappresentava che gli sarebbero serviti solamente cinque/sei mesi di intensa attività per sistemare tutto e mettere in sicurezza me, i bambini e Mile», la figlia avuta a Panama da una precedente relazione. Alla ragazza Lavitola dedica questo pensiero: «Avvisa Mile per piacere, credo che per agosto ho già inviato tutto». Secondo la scrivente, il faccendiere, anche con questa missiva, cercherebbe di esercitare il suo controllo da Rebibbia: «Ancora una volta, il contenuto della comunicazione alternava rassicurazioni, richieste e pressione emotiva.

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