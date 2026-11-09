Arianna Meloni spiana il campo largo: "Neanche si conoscono, non hanno un'idea in comune"

"Lo vediamo questo fantastico campo largo, è talmente largo il campo che neanche si conoscono più tra di loro, non hanno un'idea in comune". Così Arianna Meloni, da Napoli, parlando all'assemblea regionale di FdI. "Forse - ha aggiunto la responsabile della segreteria politica del partito - un'idea in comune ce l'hanno: la patrimoniale e le tasse".

Interpellata poi sui risultati di questo governo, la sorella della premier ha dichiarato: "Noi che cosa abbiamo fatto? Il contrario, abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie, sui lavoratori e abbiamo fatto ripartire l'economia. Possiamo dire oggi, dopo quattro anni, che avevamo preso degli impegni con gli italiani e li stiamo portando a termine". E ancora: "Potevamo fare di più? Probabilmente sì, ma credetemi per l'Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo. Un Paese che era un colabrodo di mancette e marchette elettorali".