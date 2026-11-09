Arianna Meloni spiana il campo largo: "Neanche si conoscono, non hanno un'idea in comune"

"Lo vediamo questo fantastico campo largo, è talmente largo il campo che neanche si conoscono più tra di loro, non hanno un'idea in comune". Così Arianna Meloni, da Napoli, parlando all'assemblea regionale di FdI. "Forse - ha aggiunto la responsabile della segreteria politica del partito - un'idea in comune ce l'hanno: la patrimoniale e le tasse".
Interpellata poi sui risultati di questo governo, la sorella della premier ha dichiarato: "Noi che cosa abbiamo fatto? Il contrario, abbiamo investito sulle imprese, sulle famiglie, sui lavoratori e abbiamo fatto ripartire l'economia. Possiamo dire oggi, dopo quattro anni, che avevamo preso degli impegni con gli italiani e li stiamo portando a termine". E ancora: "Potevamo fare di più? Probabilmente sì, ma credetemi per l'Italia che abbiamo trovato stiamo facendo un miracolo. Un Paese che era un colabrodo di mancette e marchette elettorali".
Ancona, l'avvocato di Avs spiana la sinistra: "Tolleriamo l’intollerabile"In Italia aveva frequentato la scuola, qui aveva i suoi amici, e il suo unico desiderio era quello di vivere una vi...
"Abbiamo rimesso - prosegue - la barra dritta, perché quando tu hai 18 partiti che governano, dove ognuno porta a casa il proprio singolo risultato senza guardare a un progetto di crescita nazionale, senza credere veramente alle potenzialità infinite che ha questa nazione, l'Italia era letteralmente allo sbando".
Infine, Meloni ha voluto rispondere a tutti coloro che non credevano in un governo di centrodestra: "Ci avevano sottovalutato, hanno detto che saremmo durati pochi giorni che l'Italia sarebbe andata in default e invece, nonostante quello che stiamo vivendo con due guerre, lo stretto di Hormuz bloccato, il contesto internazionale che conosciamo, nonostante questo è una nazione che ha ripreso a camminare", ha concluso.