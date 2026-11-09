Un'altra giornata rovinata dall'eterno fascismo

Immaginate un lettore che, la domenica mattina, cerchi notizie e articoli interessanti, “food for tought” (cibo per la mente), come dicono gli inglesi. Desiderio di relax, zero voglia di polemiche politiche, o di banalità propagandistiche: giusto un po’ di cultura vera, originale e interessante. Niente da fare.

Ecco, tratto da uno dei maggiori quotidiani nazionali e dal suo supplemento domenicale, un piccolo spaccato di quel che il povero lettore trova a disposizione immediata: 1) pensosa recensione di un libro intitolato “Fascismo bianco”, in cui un collega validissimo si affanna a dimostrare che la grande maggioranza dei popoli dell’orbe terracqueo vive soggiogata da regimi autocratici e, quindi, fascisti; 2) pubblicità a caratteri cubitali di un libro intitolato “Il nuovo fascismo e la lotta per il mondo in cui vivremo” scritto da due celebratissime autrici; 3) articolo dedicato alla grande Fernanda Pivano, il cui leit motiv è però, di nuovo, il fascismo cattivo, perché mentre nel ventennio si irridevano gli USA, lei ci faceva scoprire la loro libertà (libertà, ovviamente, di cui adesso, dopo le elezioni di mid-term, si può riparlare...).

Insomma, la domenica mattina è rovinata. Non si va oltre un ricicciare la tesi di Umberto Eco sul “fascismo eterno”: il fascismo storico (quello di Mussolini) sarà pur finito, ma le strutture psicologiche e culturali che lo hanno reso possibile sono immortali e tuttora dominanti.

Ora, siamo persone di mondo. Viviamo già in un clima da campagna elettorale permanente, in cui, alla fine, l’accusa di fascismo al governo e alla sua maggioranza è l’unico slogan realmente percepibile, e tutto questo coinvolge ogni settore della vita pubblica, cultura compresa. E quindi sappiamo che sarebbe velleitario chiedere una moratoria, almeno al mondo della cultura, almeno un giorno alla settimana: fate una sorta di fioretto, un esercizio di a-fascismo, evitate di parlarci delle derive autoritarie italiane e mondiali. Non lo faranno.

Ma, proprio perché non lo faranno, accettiamo fino in fondo il loro terreno. E suggeriamo così argomenti per rimpolpare il loro canovaccio sul fascismo immortale: uno di cronaca locale milanese, uno tratto da vicende di un importante Paese europeo. Primo esempio. In una scuola milanese, alcuni professori “democratici” mettono all’indice uno studente, eletto al consiglio d’istituto, perché militerebbe all’estrema destra. Cosa c’è di più fascista di questo? Indicare a bersaglio un ragazzo, democraticamente eletto alle elezioni studentesche, solo per le sue idee? Eh no, qui scatta il corto circuito: siccome il ragazzo è un “fascista”, con lui questi metodi si possono usare. E allora i cultori del fascismo eterno non diranno nulla. Invece, a chi ha un briciolo di memoria verranno i brividi: la tragedia di Sergio Ramelli cominciò così, con un tema in classe messo all’indice dagli insegnanti...

Secondo esempio. In Polonia, il vincitore delle elezioni Donald Tusk, nottetempo, invade la Corte costituzionale, e pretende di estrometterne i giudici eletti dal vecchio Parlamento a maggioranza conservatrice.

La questione è risalente e complicata, ma gli europeisti neo-vincitori dicono che si deve “rispristinare lo Stato di diritto”, con qualsia mezzo. Le istituzioni dell’Unione sembrano approvare. Anche qui: violare lo Stato di diritto per rispristinarlo non è, in fondo, un caso di nuovo fascismo, di intollerabile machiavellismo, per cui i fini giustificano ogni mezzo? Ah già, anche qui no, si tratta di mandare a casa i cattivi di destra, tutti in silenzio, qui il fascismo bianco o rosso non lo si vede. Insomma, il desiderio domenicale di relax si converte in amarezza, per il triste conformismo in cui ci tocca di vivere.

