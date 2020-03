Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto crolla: prima la doccia bollente, poi le lacrime. Cos'è successo

Francesco Fredella 08 marzo 2020 a

a

a

Prima la doccia bollente, che manda i fan in tilt. Poi la musica. Ed ecco lo choc sentimentale per Paola Di Benedetto, che in zona beauty scoppia a piangere. Molto spesso pensa al suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benjie&Fede. Ma succede l’imprevedibile: la musica che il Grande Fratello Vip fa ascoltare nella casa suscita tanta emozione. L’ex madre natura di Ciao Darwin non riesce proprio a trattenere le lacrime. Parlando con Sara Soldati si confida e dice: “Effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita...”. Poi aggiunge: "Mi vengono tante domande, se c'è ancora, se è tutto uguale a prima... Non è cambiato niente, anzi sì, qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima...". Paola piomba nello sconforto. Le donne della casa capiscono che si tratta di un momento delicato. Lei resta in silenzio.