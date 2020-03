Striscia la Notizia, la gaffe di Geremicca ad Agorà: il colpo di tosse scatena il panico in studio

10 marzo 2020 a

A Striscia la Notizia non passa inosservata la gaffe di Federico Geremicca in diretta ad Agorà, su Rai3. Nelle anticipazioni Serena Bortone illustra le buone abitudini da seguire per evitare il contagio, visto che in Italia siamo nel pieno dell’emergenza coronavirus. La conduttrice non fa in tempo a dire che tra le regole c’è quella di “starnutire o tossire nella piega del gomito”, che Geremicca fa l’esatto opposto: copre la bocca con le mani durante un colpo di tosse. “Che tempismo - commenta Striscia - anche per questo conviene restare a casa… si evitano brutte figure”.

