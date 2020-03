Pomeriggio 5, Massimo Galli risponde a Barbara d'Urso: "Abiti e superfici, come comportarsi"

Francesco Fredella 18 marzo 2020 a

a

a

Il rebus che in queste ore tiene banco resta uno: il Coronavirus resiste sulle superfici? Massimo Galli, il virologo che sta lottando come migliaia di sanitari contro questo virus, interviene in collegamento con Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso per fare chiarezza. Una preziosa testimonianza per tutti. “È difficile che il virus, depositato su una superficie per circa un’ora, possa infettare. Per questo motivo è fondamentale lavarsi le mani sempre e in continuazione”, tuona Galli.

E sui vestiti si deposita? Alla domanda della d’Urso arriva la risposta: “Ci piacerebbe saperlo con chiarezza. Di fatto la mia netta impressione è che questo sia un elemento di eccessiva mitizzazione del problema. Mantenere le norme igieniche, cambiando gli abiti, arieggiando gli ambienti, penso sia la migliore cosa”, precisa il virologo. Che non vuole assolutamente creare allarmismo.

Crisi di pianto collettiva, concorrenti del Gf Vip oltre il limite: una scena mai vista

“Il nostro cruccio: la morte di molti anziani, che hanno dovuto lasciare questo mondo prima del dovuto per questo virus. Ma ai giovani dico: state a casa. Anche i giovani rischiano. Non tutti siamo uguali. Restate a casa”, conclude Galli nel suo prezioso intervento in diretta a Pomeriggio 5.