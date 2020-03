Live-Non è la D'Urso raddoppia, Mediaset schiera Carmelita anche il martedì: come cambia il format

Bis

Raddoppio. Sempre in corsia di sorpasso. La Barbara D'Urso con il suo Live-Non è la D'Urso (che nella seconda stagione si è laureato come programma leader) andrà in onda in un doppio appuntamento. Oltre alla domenica anche di martedì. E Mediaset, che ha sempre puntato su questo format, sembra che si sta pensando ad uno spazio informativo bis in prima serale per la d’Urso. “L’emergenza Coronavirus continua a modificare i palinsesti televisivi, con numerose incursioni di programmi dedicati all’argomento - scrivono su Tvblog. In tal senso, la prossima settimana si andrà incontro ad una doppia messa in onda di Live-Non è la d’Urso, che occuperà la tradizionale casella della domenica e, in aggiunta, quella del martedì. La D’Urso andrà quindi a presidiare una serata ‘scoperta’ di Canale 5, che proprio ieri sera ha trasmesso in replica il Viaggio nella Grande Bellezza, clamorosamente doppiato da Harry Potter su Italia 1”. Barbarella accetta la nuova sfida e scende in campo con la sua straordinaria energia in un momento delicatissimo per l’Italia intera, in prima linea per la lotta al Covid-19. Appuntamento per domenica 22 marzo e martedì 24. Dalle prime voci lo spazio del gossip e dell’intrattenimento dovrebbe essere sacrificato per l’informazione con tutti gli esperti che arriveranno in studio al Live (seguendo le prescrizioni del Governo).

