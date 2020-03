Serale Amici, Romina e la confessione su Al Bano: "Ci baciavamo appartati, poi sono arrivati i carabinieri per farci la multa"

21 marzo 2020 a

Al Bano Carrisi e Romina Power sono ospiti di Amici anche in occasione del quarto serale. Stavolta Maria De Filippi li impiega più come personaggi che come cantanti e li mette dinanzi ad un gioco americano, che riguarda fatti personali del loro lungo trascorso come coppia anche fuori dal palco. La chicca è arrivata quando la conduttrice di Amici ha ricordato un episodio legato alle riprese del film Nel sole. “Eravate nella periferia di Roma, vi siete appartati - ha raccontato la De Filippi - e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa. Cosa vi siete inventati per non pagarla?”. Romina ha risposto subito: “Abbiamo detto che stavamo provando la scena che dovevamo girare”.