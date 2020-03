Serale Amici, Alessia Marcuzzi confermata giudice al posto di Loredana Bertè: in semifinale torna anche Beppe Vessicchio

26 marzo 2020 a

L'emergenza coronavirus ha messo in grave difficoltà il regolare svolgimento dei programmi di intrattenimento, ma ad Amici in un certo senso ha offerto un'opportunità. Quella di poter fare un cambio in giuria, dettato solo dalle circostanze e non da scelte del programma, che però ha riscontrato un grande favore a livello di pubblico. D'altronde Loredana Bertè era finita al centro delle critiche, mentre Alessia Marcuzzi ha confermato di essere molto amata quando è apparsa a sorpresa venerdì scorso nello studio di Maria De Filippi. La conduttrice romana è stata confermata anche per la semifinale, durante la quale ci sarà un altro ritorno: quello di Beppe Vessicchio, il noto direttore d'orchestra.