Amici, Veronica Peparini si sfoga dopo il serale: "Che io ci sia o no domani". Addio anticipato?

Lo sfogo di Veronica Peparini su Instagram dopo l'ultima puntata di Amici non è passato inosservato. La coreaografa ha postato un video di Javier Rojas, il ballerino criticato proprio per quella esibizione. A "dirigerlo" era stato il coreografo Giuliano Peparini, fratello di Veronica. "Mi sono trovata ad esultare, gioire e sorridere di fronte ad esibizioni pazzesche, ballate da ballerini di alto livello, una Danza compresa, spiegata e mostrata - ha spiegato lei -. Avrei voluto dire tanto. Ad esempio grazie, sì grazie a chi lo permette passando da Giuliano, fino ad arrivare al fulcro!".

Poi, però, al termine dell'elogio di Amici ("Un programma che si dà per scontato che faccia queste cose, ma non lo è! Non c’è nessun programma che ci permette tutto questo, che si focalizza così tanto sulla danza, che ci dà libera espressione"), le parole che hanno inquietato i telespettatori più affezionati: "E che io ci sia o no domani, che tutto questo continuerà a esistere o meno, vorrei ribadire che non esiste un programma così, che ci offre questa possibilità. Quindi Grazie a chi ci crede e a chi ce lo permette. Grazie quindi alla padrona di casa”. Qualcuno ha letto tutto questo come un addio a Maria De Filippi.