Grande Fratello Vip, Adriana Volpe definitiva prima della finalissima: "Chi è per me Andrea Denver"

Francesco Fredella 08 aprile 2020 a

a

a

La pace con Gianacarlo Magalli? La Volpe, che stasera sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip per l’ultima puntata, vuota il sacco. E in un intervista a TvBlog rispolvera quella lite con Magalli, ai tempi de I fatti vostri, finita in tribunale tra carte bollate e avvocati. L’ex gieffina vip dice: “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una “pace mediatica”, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici, molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me ed alla mia famiglia”.

"Storie montate". Dopo il GF Vip, la Volpe si sfoga: la verità su Denver e sul marito

Il conduttore de I Fatti vostri, dopo la furibonda lite avvenuta in diretta alcuni mesi fa, sembra che voglia fare pace con Adriana. Ci prova in ogni modo. Frasi e post. Magari un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Lei, però, ha consegnato tutto al suo avvocato. Infatti, tra la Volpe e Magalli c’è una guerra giudiziaria in corso da mesi. La Volpe non ci pensa proprio a chiudere la faccenda con una “pacca sulla spalla”. Adriana vuole andare in fonda. E quelle scuse di Magalli non la convincono affatto.

"Una fi*** della madonna”. Al Grande Fratello Vip situazione fuori controllo: un terremoto prima della finalissima

Poi arriva l’affondo finale contro chi ha raccontato di un attrito con suo marito Roberto arrivato persino sui social (dove i due non si seguirebbero più). “Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla “chi segue chi”, ha continuato su tvBlog. Secondo i malevoli ci sarebbe stato un presunto flirt tra lei e Denver che avrebbe agitato le acque. Ma la Volpe frena. Categoricamente. E mette una volta per sempre la parola fine a questo rumor non fondato. “Chiariamo una volta per tutte: tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile”, conclude nell’intervista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.