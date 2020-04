Paolo Bonolis e Maria De Filippi, addio tv a Pasquetta: cambio di programma, saranno in radio

11 aprile 2020 a

a

a

Maria De Filippi, Cristiano Malgioglio e Paolo Bonolis: saranno conduttori speciali per Rtl 102.5 durante le festività pasquali. Come riporta TvBlog, l’emittente radiofonica ospiterà i tre big della tv nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile. Direttamente dalle loro case i tre conduttori saranno su Rtl 102.5 per fare compagnia ai tantissimi italiani che dovranno passare questi giorni in quarantena per l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato la stessa emittente attraverso una nota ufficiale. Il presidente Lorenzo Suraci ha dichiarato: “L’affetto e la circostanza con cui i radioascoltatori stanno premiando il nostro lavoro ci impongono di offrire al nostro pubblico una programmazione straordinaria per il giorno di Pasqua. Ringrazio Maria De Filippi e Cristiano Malgioglio per la generosa disponibilità”.

La Vita in Diretta, brutte notizie per Matano e Cuccarini: la prima parte verso la cancellazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.