Amici, la vita difficile di Nicolai: "Quando la gente non ti sente...", uno sfogo commovente

12 aprile 2020

La 19esima e difficilissima edizione di Amici è terminata da un po' di tempo, ma ancora se ne parla. A farlo anche Nicolai Gorodiskii, che nonostante le polemiche che lo hanno visto al centro durante il talent di Maria De Filippi su Canale 5 ha un buon rapporto con i suoi fan. E ora, comunque, Nicolai continua a ringraziare il programma: "Raga - ha detto nel corso di una diretta Instagram - Amici è stata una esperienza unica e indimenticabile… Sono cresciuto sia come persona che come artista e quello mi riempie il cuore di gioia". In un successivo post, ricorda la sua vita difficile, riferendosi a una coreografia: "Avete visto questa esibizione La Vita? Per me la storia è bellissima. Si parla di una persona che prova a parlare alla gente ma il microfono che vuole è troppo alto e la gente non lo sente. Ma dopo alla fine ci riesce, quindi per me ha un significato grandissimo: che nella vita, ragazzi, se le cose non vi escono tutte subito non mollate perché se continui e ci provi un giorno ce la farai". Insomma, una sorta di sintesi di quella che è stata la vita e la parabola artistica di Nicolai ad amici.

