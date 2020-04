Che tempo che fa, Luciana Littizzetto fa calare il gelo: "Chi ce l'ha più grosso. Oltre al pene..."

20 aprile 2020 a

a

a

Hai capito, Luciana Littizzetto? Il contesto è quello di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio della domenica sera su Rai 2. È il momento della comica torinese, con il suo consueto monologo. Ovviamente non si può che parlare del coronavirus in ogni sua declinazione. E la Littizzetto in questo caso parla dei balconi, unico rifugio all'aria aperta per milioni di italiani, almeno per chi ne ha uno. E la Littizzetto afferma: "I balconi sono la nostra Miami Beach. Oltre all'invidia del pene è scattata l'invidia del balcone, a chi ce l'ha più grosso". Battuta accolta con un filo di imbarazzo da parte di Fabio Fazio.

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto clamorosa su Roberto Burioni: "Lo rivedremo in Rai", un futuro stravolto?

"Mi sta scendendo". Prego? Sesso e coronavirus, la battutaccia della Littizzetto (Fazio ride a denti stretti)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.