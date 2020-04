Porta a Porta, Bobo Vieri senza freni con Vespa: "Sì è vero, sono ingrassato"

Francesco Fredella 23 aprile 2020 a

Bobo Vieri senza freni a Porta a Porta. La sua quarantena fa salire l’ago della bilancia. Il bomber per eccellenza sembra essere ingrassato. Lo dice lui stesso in un’intervista a Bruno Vespa. “Non è facile questo periodo. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riuscissi a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”, racconta Vieri. Che a settembre scorso pesava 11 kg in meno.

Insomma, l’ex calciatore si allena un po’ in terrazzo a casa, ma dice di non essere costante. Forse dopo il lockdown potrebbe tornare al lavoro tra addominali, pesi e corsa. “Sono chiuso in casa da 40 giorni per il Coronavirus. Ma essendo diventato padre per la seconda volta avevo scelto di rimanere in Italia. Poi si vedrà. Mai ipotecare il futuro“, assicura l’ex calciatore. Per molti anni ha vissuto a Miami, ma da quando è nata la sua ultima figlia ha deciso di tornare a Milano insieme alla Caracciolo. Tra l’altro d’estate è ricercatissimo nelle discoteche dove sfodera abilissime doti da dj.

