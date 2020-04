I Fatti Vostri, colpaccio per Giancarlo Magalli: la "Rai" ha detto sì, cosa si porta a casa

26 aprile 2020 a

Si toglie una bella soddisfazione Giancarlo Magalli, che insieme a Roberta Morise avrebbe incassato da parte della Rai il via libera all'allungamento de I Fatti Vostri in onda su Rai 2 fino al 12 giugno. L'indiscrezione viene rilanciata da TvBlog, che ricorda come il termine della stagione per il programma era stato stabilito per venerdì 29 maggio. Proroga di due settimane, insomma, per il format, in onda da lunedì a veneredì dalle 11 alle 13. Anche Magalli, insomma, viene "prolungato", così come accaduto ad altri programmi del daytime Rai, quali La vita in diretta e Unomattina. Viale Mazzini mira a consentire l'inizio del palinsesto estivo a fine giugno.

