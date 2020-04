Fabio Fazio battuto da Massimo Giletti, l'indiscrezione da Viale Mazzini: "È diretto verso Rai3"

27 aprile 2020 a

“Fabio Fazio verso Rai3. Altro che Discovery”, racconta una fonte segreta ad Affaritaliani. In viale Mazzini dopo la vittoria di Massimo Giletti su Fazio le acque sembrano più agitate che mai. Ieri sera nella sfida tra i talk si è registrata l’ennesima vittoria della d’Urso con il suo “Live”, poi la partita si è spostata ai supplementari tra La7 con Giletti e Rai2 con Fazio (seduto sulla sua inossidabile sedia dietro la scrivania con l’acquario). Nemmeno questa settimana, dopo una Pasqua da dimenticare per Fazio, Rai2 ha vinto. Giletti ha sfiorato il 9% di share ed ha messo ko l’avversario, fermo all’8,4% (con un dato ancora più basso, intorno al 7% in un altro spazio della trasmissione). Un tonfo clamoroso.

Adesso, le voci sul possibile ritorno di Giletti in Rai diventano sempre più insistenti. Massimo, però, è legato ad Urbano Cairo: il patron di La7 gli ha aperto le braccia quando ai tempi di Mario Orfeo il suo programma su Rai1 venne cancellato dai palinsesti. Cairo, dopo le manovre di avvicinamento della Rai, riuscirà a trattenerlo alla sua corte? Chi conosce bene Giletti sa che non tratta con agenti, ma preferisce parlare “face to face” con gli editori. Come è avvenuto qualche anno fa con Cairo. Una trattativa serrata e segreta in un ristorante romano, cena a base di fettuccine e branzino prima della firma sul contratto. Cairo e Giletti da soli a Milano per mettere l’accordo nero su bianco. Poi l’inizio di una storia professionale molto importante e ricca di soddisfazioni. Il resto è storia delle prossime ore. Ma sicuramente il risultato di ieri di Giletti contro Fazio potrebbe aprire nuovi spiragli alla trattativa (che sarebbe già in corso) con viale Mazzini. L’uomo che potrete riportare Giletti in Rai è Gianmarco Mazzi: manager di forte spessore, amico di Giletti da molti anni.

