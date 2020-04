Amici Speciali, colpaccio De Filippi: "Le ho chiesto di scendere in campo", ecco Stash

Francesco Fredella 28 aprile 2020 a

a

a

Prime indiscrezioni sul nuovo format targato Maria De Filippi: stiamo parlando di Amici speciali, che inizierà a breve. C’è grande attesa sui social per la super trasmissione di Canale 5. Ci sarà pure Stash, che è nato artisticamente parlando proprio ad Amici. Il cantante napoletano, da sempre in prima linea per la solidarietà, ha raccontato di voler devolvere i guadagni della sua partecipazione al programma per la lotta contro il Covid-19.

Amici all star? Il programma di Maria De Filippi cambia nome (ed è mistero sulla data di inizio)

“Dal momento in cui Maria e tutto il team di Amici mi hanno illustrato il progetto comunicandomi che i soldi ricevuti in queste puntate saranno donati per contribuire alla lotta contro il Covid, le ho chiesto di farmi scendere in campo”, racconta il cantante. Per Stash, che è sempre in vetta alle classifiche con la sua musica, si tratta di una bella pagina di televisione. Dove la solidarietà e il senso di amor verso gli altri sono i veri protagonisti. Chi conosce Stash sa bene quanto sia da sempre attento agli altri.Insomma un ragazzo che non si è “mai montato la testa”.

Amici, l'ultima bomba di Nicolai Gorodiskii su Timor Steffens: "Perché ho reagito", guerra infinita

“Penso che in questo momento tutte le energie che abbiamo devono essere messe a disposizione per aiutare l’Italia a superare questo momento così assurdo. Io e i ragazzi sentiamo che questa è la cosa giusta da fare in questo momento”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.