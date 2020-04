Storie italiane, riconfermata Eleonora Daniele: la prima indiscrezione sul nuovo palinsesto Rai

28 aprile 2020 a

Il nuovo palinsesto di Rai 1 riaperte, dalle prime indiscrezioni, da una certezza: la riconferma di Eleonora Daniele alla conduzione di Storie italiane. Da settembre, infatti, come ci svela una gola profonda ben informata, il format del daytime delle Rete ammiraglia Rai tornerà a tenere compagnia agli italiani. Eleonora, che diventerà mamma a giugno, concluderà il programma come tutti gli anni a fine maggio (a fine del palinsesto invernale) per ritornare nella nuova stagione televisiva, che aprirà i battenti a settembre. Nessuna sostituzione. E’ la prima spifferata che arriva alle nostre orecchie. “Riconferma per Eleonora, in prima linea da anni”, ci dice una fonte segretissima. Intanto, in via del tutto eccezionale, vista l’emergenza Covid-19 tutti i programmi Rai si allungheranno fino al 27 giugno. Quindi la direzione ha messo in stand by le decisioni legate al palinsesto estivo. E’ per questo motivo che Marco Liorni potrebbe, temporaneamente per il mese di giugno, posizionare ItaliaSì al mattino. “Lo farà per quattro settimane, soltanto. Nessuna sostituzione”, continua a spifferare la nostra gola profonda.

Storie italiane con inchieste, approfondimenti, spettacolo e grandi interviste è diventato un gioiellino della televisione. Questa è la cifra che ha fatto la differenza negli anni, premiando con ascolti altissimi la giornalista padovana. Anche nei mesi difficilissimi per l’Italia con l’emergenza Coronavirus, la Daniele è stata in diretta ore ed ore per raccontare il Paese. Storie, interviste, collegamenti e ospiti da casa in quarantena con risultati pazzeschi ed una qualità sempre altissima. Come vuole la prima regola del servizio pubblico. E la Daniele lo sa bene.

