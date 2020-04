Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli e il timore di non andare più in onda: "Un incubo, la mia speranza è stare bene"

28 aprile 2020 a

Con l'inizio della Fase 2 e il rischio di un ulteriore lockdown del Paese, anche Federica Sciarelli deve fare i conti con le regole previste dal governo. La conduttrice di Chi l'ha Visto?, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non eslude un altro possibile stop al programma. Ancora una volta a causa del coronavirus. D'altronde, come spiegato dalla Sciarelli molti giornalisti di base a Roma, che devono "sconfinare" in altre regioni e province, non possono andare nelle sedi Rai per due settimane una volta rientrati.

Non solo, perché a Viale Mazzini vigono duri controlli: “All’ingresso degli studi Rai, bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. Ogni volta è un incubo: se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda. A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa. Anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma”. Una situazione che crea anche un altro disagio: “Vado in onda con i capelli ‘a scopa’, come quando esco dalla doccia”, ha raccontato per poi precisare che i problemi relativi a trucco e parrucco in questo momento proprio non la sfiorino.

