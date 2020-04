Quarta Repubblica, Renzo Rosso massacra Stefano Patuanelli e il pubblico gradisce: share, botto per Nicola Porro

28 aprile 2020 a

Effetto-Renzo Rosso? Chissà. Di sicuro, lo stilista e fondatore del marchio Diesel a Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata andata in onda su Rete 4 lunedì 27 aprile, ha tenuto banco. Scatenatissimo, soprattutto in un confronto con il ministro grillino Stefano Patuanelli, al quale ha detto papale papale che "voi non sapete fare economia". Demolito, insomma. Risultato? Nicola Porro e Quarta Repubblica hanno fatto un clamoroso botto. Si parla di share, che ha raggiunto il 9,5%, rispetto al 7-7,5% delle precedenti puntate (risultato già di per sé robusto). In termini assoluti fanno 2.070.000 telespettatori, contro la media di 1,6 milioni delle precedenti. Un risultato eccezionale. Scommettiamo che rivedremo Renzo Rosso in studio?

