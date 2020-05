Che tempo che fa? Non solo: clamorosa indiscrezione sul Mago Forest e Rai 2

01 maggio 2020 a

Una inattesa promozione in Rai? Secondo quanto anticipa TvBlog, la prossima stagione su Rai 2, il Mago Forest avrà un programma pomeridiano tutto suo sul quale Viale Mazzini lavorerebbe già da qualche settimana. Si tratterebbe di un format in cui al Mago Forest verrà affiancata una figura femminile. Sempre secondo TvBlog, al format potrebbe partecipare anche Joe Bastianich e prevederebbe registrazioni in giro per l'Italia; verrà realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità. Ad oggi, il Mago Forest fa parte del cast di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda proprio su Rai 2. Il nuovo programma dovrebbe avere cadenza quotidiana, di pomeriggio dal lunedì al venerdì, intorno alle 16.30.

