L'Eredità, Flavio Insinna e la fase 2 in Rai: gara dei campioni dal 4 maggio

L’eredità torna. Ovviamente con Flavio Insinna alla conduzione. Dal 4 maggio, data che segna la fine del lockdown e l’inizio della fase 2, su Rai1 avrà inizio la gara tra i campioni del famosissimo game. Che, stando a quanto racconta Davide Maggio, si alterneranno puntata dopo puntata per diverse settimane. Insomma, una sfida senza precedenti tra cervelloni. Ma c’è una novità: il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile a sostengono dell’emergenza Coronavirus.

Il preserale di Rai1 non cambia veste. Stesso gioco, stessa adrenalina e stesse difficoltà. Insinna si sfiderà con Avanti un altro condotto da Bonolis. Una sfida imperdibile. Nelle scorse settimane, a Domenica in, Insinna aveva assicurato: “Stiamo facendo di tutto, in sicurezza come hai detto tu. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”. La promessa, a quanto pare, è stata mantenuta.

