Domenica In, Mara Venier ospita Pupo: il dettaglio sul Grande Fratello Vip, sfregio alla concorrenza Mediaset

Neanche l’emergenza coronavirus ferma Mara Venier, che continua ad andare in onda con Domenica In. Nell’ultima puntata in diretta, la conduttrice veneta ha ospitato in collegamento Pupo, un amico di vecchia data che è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Enzo Ghinazzi ha stupito positivamente i telespettatori per il modo in cui ha interpretato il ruolo inedito di opinionista del reality di Canale 5, ma a Domenica In non c’è stato spazio per domande su questa sua esperienza lavorativa. D’altronde siamo pur sempre a Rai1 e Mediaset è la concorrenza: dalla Venier Pupo si è raccontato a ruota libera, dalla musica al successo passando per i problemi con il gioco d’azzardo. “Lui è stato un po’ disgraziatello - ha ironizzato Irene, la madre 87enne di Ghinazzi - ma ora è bravo”.

