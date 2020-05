Domenica In, disastro a casa di Romina Power: il cameraman crolla a terra, Mara Venier ferma la diretta

11 maggio 2020 a

È successo di tutto a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 il 10 maggio. In particolare, un momento indimenticabile: quando, in collegamento dalla casa di Romina Power, l'operatore di Viale Mazzini è caduto a terra, inciampando nei cavi e facendo tremare la telecamera. Momenti di preoccupazione, tanto che Zia Mara ha lanciato la pubblicità. Per fortuna, l'operatore non si era fatto nulla di grave, ragione per la quale lo scivolone si è trasformato in una sorta di tormentone della puntata, con continui riferimenti e battute. Per inciso, il suo inciampare nei cavi, aveva anche creato un malfunzionamento dei monitor di controllo, che ha impedito a Romina di vedere i filmati strappalacrime che erano sati preparati dalla redazione di rai 1.

