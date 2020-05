Live-Non è la D'Urso, Paolo Brosio sbrocca contro Nuzzi: "Fate voi", cala il gelo in studio

11 maggio 2020 a

Guanti, mascherine e zero offerte o scambio della pace: sono questi i punti da cui riparte anche la Chiesa. Ma Paolo Brosio non ci sta e perde le staffe contro Gianluigi Nuzzi. Senza far parlare nessuno. Fino a quando dice: “Continuate voi”. Si mette gli occhiale e legge il telefono. Barbara d’Urso - nel corso di Live-Non è la D'Urso su Canale 5 di domenica 10 maggio - sottolinea che questo atteggiamento non è affatto bello. Lui si giustifica: “Ho mia madre che ha 99 anni sola a casa. Ho visto un messaggio e mi sono spaventato”. Il monsignore, in diretta da Bari, dopo un lungo silenzio mette in riga Brosio. E alla domanda della d’Urso risponde: “Si può salvare la dignità del rito garantendo la sicurezza”. Caso chiuso.

